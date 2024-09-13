Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Duyurdu

Eski milli basketbolcu Efe Aydan, TBF Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:16
Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Duyurdu

Efe Aydan'dan Adaylık Açıklaması

Eski milli basketbolcu Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Aydan, milli takım formasıyla 250'den fazla maça çıkmış bir sporcu olarak, 8 Ekim 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde başkanlık için yarışacağını ifade etti.

Türk Basketboluna Yönelik Eleştiriler

Aydan, Türk basketbolunun son 10 yılda dünya sıralamasında istenilen yere ulaşamadığını vurgulayarak, "Türk halkına açık bir çağrımız var; basketbolumuzu dünya sıralamasında hak ettiği konuma taşımak için ekibimle birlikte TBF'de göreve talipiz." şeklinde konuştu.

Mevcut Yönetim Eleştirisi

Aydan, mevcut başkanlık dönemini eleştirerek, erkek milli takımının 27'nci sıraya düştüğünü ve kadın basketbolunun öneminin göz ardı edildiğini kaydetti. Bu sebeplerle sorumluluğu üstlenmeye karar verdiğini belirtti.

Basın Toplantısı Daveti

Aydan, basın mensuplarını 16 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul'da Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenleyecekleri basın toplantısına davet ederek konuşmasını sonlandırdı. "Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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