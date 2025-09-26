Efsane Aydın Örs, Anadolu Efes İdmanını Ziyaret Etti

Lacivert-beyazlı takıma moral ziyareti

Aydın Örs, Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın lacivert-beyazlı ekibinin idmanını ziyaret etti. Efsane başantrenör, yeni sezon öncesinde yapılan şut antrenmanını izledi ve oyuncularla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp efsanemiz Aydın Örs, kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağımız yeni sezondaki ilk resmi maçımız öncesinde şut antrenmanımızı ziyaret etti. Oyuncularımıza kısa bir konuşma da yapan Aydın Örs, oyuncularımıza başarılar da diledi. Bugünkü ziyaretleri için kulüp efsanemize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.