Efteni Duatlonu Düzce'de Gerçekleşti: 25 İlden 100'ü Aşkın Sporcu

Efteni Duatlonu Düzce'de Gerçekleşti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Efteni Duatlonu, yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesi tarafından organize edildi. Yarış öncesinde sporcular Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

Yarış Detayları

Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını verdiği yarışta sporcular, gidiş-dönüş 6 kilometre koşu ve 20 kilometre bisiklet parkurunu tamamladı. Rota; Gölyaka Kültür Park, ilçe merkezi, Efteni Gölü ve Çınarlı köyü güzergahından geçti. Katılımcılar hem yarıştı hem de ilçenin doğal güzelliklerini izleme imkânı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, AA muhabirine, belirledikleri parkurun kentin doğa turizminde öne çıkan değeri Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni sarmaladığını anlatarak, "Efteni Duatlonu için 248 başvuru oldu. Başka bir yarışmayla çakıştığı için sayımız biraz düştü ama yine de gayet güzel, yeterli katılım oldu. Toplamda 25 ilden sporcularımız buraya geldi." diye konuştu.

Yarışlara İstanbul'dan katılan Ufuk Türkoğlu, "Parkuru çok beğendik. Organizasyon da muhteşemdi, hiçbir güvenlik açığı olmadı. Muhtemelen seneye de tekrar katılmayı düşünüyorum." dedi. Orhan Koyutürk ise parkurdan çok keyif aldığını dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'na Destek

Sporculardan Yaşar Artun, Gazze'ye destek amacıyla yarışların sonunda formasını değiştirerek sırt kısmında Mescid-i Aksa fotoğrafı bulunan ve ön kısmında "Palestine" yazılı tişört giydi. Artun, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek verdiğini belirterek, "Şu an bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail soykırımından etkilenen Müslüman kardeşlerimize ve şu an Akdeniz açıklarında gemilerle yardıma giden arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sportif anlamda mesaj vereyim, gönüllerimizin, kalplerimizin onların yanında olduğunu gösterelim istedim. Hepimiz için güzel bir yarışma oldu. Bu yarışma sonunda böyle bir şeyin bana nasip olması beni ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Efteni Duatlonu'nda ilk 3'e giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

