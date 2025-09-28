Efteni Duatlonu Düzce'de Gerçekleşti: 25 İlden 100'ü Aşkın Sporcu

Düzce'de 25 ilden 100'ü aşkın sporcunun katıldığı Efteni Duatlonu yapıldı; yarış sonunda Yaşar Artun Gazze'ye destek amaçlı "Palestine" yazılı tişörtle mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:47
Efteni Duatlonu Düzce'de Gerçekleşti: 25 İlden 100'ü Aşkın Sporcu

Efteni Duatlonu Düzce'de Gerçekleşti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Efteni Duatlonu, yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesi tarafından organize edildi. Yarış öncesinde sporcular Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

Yarış Detayları

Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını verdiği yarışta sporcular, gidiş-dönüş 6 kilometre koşu ve 20 kilometre bisiklet parkurunu tamamladı. Rota; Gölyaka Kültür Park, ilçe merkezi, Efteni Gölü ve Çınarlı köyü güzergahından geçti. Katılımcılar hem yarıştı hem de ilçenin doğal güzelliklerini izleme imkânı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, AA muhabirine, belirledikleri parkurun kentin doğa turizminde öne çıkan değeri Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni sarmaladığını anlatarak, "Efteni Duatlonu için 248 başvuru oldu. Başka bir yarışmayla çakıştığı için sayımız biraz düştü ama yine de gayet güzel, yeterli katılım oldu. Toplamda 25 ilden sporcularımız buraya geldi." diye konuştu.

Yarışlara İstanbul'dan katılan Ufuk Türkoğlu, "Parkuru çok beğendik. Organizasyon da muhteşemdi, hiçbir güvenlik açığı olmadı. Muhtemelen seneye de tekrar katılmayı düşünüyorum." dedi. Orhan Koyutürk ise parkurdan çok keyif aldığını dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'na Destek

Sporculardan Yaşar Artun, Gazze'ye destek amacıyla yarışların sonunda formasını değiştirerek sırt kısmında Mescid-i Aksa fotoğrafı bulunan ve ön kısmında "Palestine" yazılı tişört giydi. Artun, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek verdiğini belirterek, "Şu an bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail soykırımından etkilenen Müslüman kardeşlerimize ve şu an Akdeniz açıklarında gemilerle yardıma giden arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sportif anlamda mesaj vereyim, gönüllerimizin, kalplerimizin onların yanında olduğunu gösterelim istedim. Hepimiz için güzel bir yarışma oldu. Bu yarışma sonunda böyle bir şeyin bana nasip olması beni ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Efteni Duatlonu'nda ilk 3'e giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu gerçekleştirildi. Sporcu Yaşar Artun, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na destek için yarışların sonunda Mescid-i Aksa fotoğraflı ve "Palestine" yazılı tişört giydi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaçkar by UTMB Rize'de: Ödül Töreni ve 2030 Planı
2
Galatasaray Liverpool Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı'da Fas'ı 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
4
Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor 0-0 Göztepe
5
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de: Orman Etabı Tamamlandı
6
Petlas 2025 Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de Başladı
7
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı