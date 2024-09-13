EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Hazırlıkları

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından organize edilen 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için hazırlık sürecine hız verildi. Şampiyonanın ev sahipliğini üstlenecek olan Macaristan'ın Debrecen kentinde, EHF Turnuva Organizasyon Komitesince önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılan İsimler

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) alınan bilgilere göre, Türkiye kafilesinin başkanı Bora Serter ile 2026 EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanı Ayberk Dilmen de toplantıya katıldı. Toplantıda şampiyonanın detayları üzerinde duruldu.

Şampiyonanın Tarihleri ve Konumu

26 Kasım ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenleyeceği EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Debrecen'deki Fönix Arena'da gerçekleştirilecek. Delegeler, organizasyon için gerekli olan konaklama yerleri, antrenman salonları ve maçların yapılacağı Fönix Arena'da incelemelerde bulundu.

Açılış Maçı Bilgileri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, turnuvanın açılış maçında ev sahibi Macaristan ile karşılaşacak. Türkiye'nin tarihindeki ilk EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda 28 Kasım 2024'te yapılacak olan maç, TSİ 20:00'de başlayacak.

A Grubu'ndaki Rakipler

Türkiye, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Tüm takımlara başarılar dileriz!

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın mücadele edeceği EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası öncesi hazırlıklar sürüyor. EHF Turnuva Organizasyon Komitesi, Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu maçlarının oynanacağı Macaristan'ın Debrecen kentinde çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya, 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye kafilesi başkanı Bora Serter (sağda) ve 2026 EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanı Ayberk Dilmen (sol 2) katıldı.