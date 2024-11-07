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EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye, Avusturya'ya Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Avusturya karşısında 31-28'lik skorla başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:55
EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye, Avusturya'ya Yenildi

EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ilk maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Maç, Bregenz'deki Handball Arena Rieden-Vorkloster'de gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Hırvat hakemler Davor Loncar ve Zoran Loncar'ın yönettiği bu mücadelede, Türkiye ilk yarıyı 17-13 geride kapadı. İkinci yarıda da performansını sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmayı 31-28'lik skorla kazandı.

Gelecek Maç

A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Almanya'yı 10 Kasım'da Ankara'da bulunan THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ağırlayacak.

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