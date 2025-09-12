EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto 32-36 Raimond Sassari

Ankara'da kritik ilk maçı İtalyan ekip kazandı

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan EHF Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, İtalya ekibi Raimond Sassari'ye 36-32 mağlup oldu.

Maça kötü başlayan Spor Toto, ilk dakikalarda 10-5 geriye düştü. Ancak takım toparlanarak 22. dakikada 11-10 öne geçti ve ilk yarı 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da çekişme sürdü; 50. dakikada skor 28-28 eşit ilerlerken, maçın son bölümünde kontrolü ele alan Raimond Sassari üstünlüğü elde etti ve sahadan 36-32 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Raimond Sassari adına attığı 10 gol ile Gualther de Pina Lopes Furtado oldu. Spor Toto cephesinde ise Görkem Biçer 7 ve Özgür Sarak 5 gol kaydetti.

Tur için ikinci ve rövanş maçı 14 Eylül Pazar günü aynı salonda oynanacak.