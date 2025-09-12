EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto 32-36 Raimond Sassari

Spor Toto, EHF Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Ankara'da Raimond Sassari'ye 36-32 yenildi. Rövanş 14 Eylül'de aynı salonda oynanacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:05
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto 32-36 Raimond Sassari

EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto 32-36 Raimond Sassari

Ankara'da kritik ilk maçı İtalyan ekip kazandı

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan EHF Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, İtalya ekibi Raimond Sassari'ye 36-32 mağlup oldu.

Maça kötü başlayan Spor Toto, ilk dakikalarda 10-5 geriye düştü. Ancak takım toparlanarak 22. dakikada 11-10 öne geçti ve ilk yarı 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da çekişme sürdü; 50. dakikada skor 28-28 eşit ilerlerken, maçın son bölümünde kontrolü ele alan Raimond Sassari üstünlüğü elde etti ve sahadan 36-32 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Raimond Sassari adına attığı 10 gol ile Gualther de Pina Lopes Furtado oldu. Spor Toto cephesinde ise Görkem Biçer 7 ve Özgür Sarak 5 gol kaydetti.

Tur için ikinci ve rövanş maçı 14 Eylül Pazar günü aynı salonda oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı — 58 Sporcu, Los Angeles 2028 Hedefi
2
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor: Türkiye, Gürcistan'a Konuk
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı Karşısında İlk Günü 2-0 Önde
4
Antalyaspor, Bachir Gueye'yi 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor
6
ikas Eyüpspor, Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i Kadrosuna Kattı
7
EuroBasket 2025: Cedi Osman İlk 5'te — Türkiye Yunanistan Yarı Finali

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak