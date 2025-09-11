EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As Ankara'da

Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Raimond Sassari'yi ağırlıyor; DEPSAŞ Enerji As rövanşta KH Besa Famgas ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:47
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As Ankara'da

EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As Ankara'da

Türkiye temsilcileri Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. turunda kritik maçlara çıkıyor. Her iki karşılaşma da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Spor Toto - Raimond Sassari

Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında yarın İtalya'nın Raimond Sassari takımını Ankara'da konuk edecek.

Karşılaşma THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak. Maçı yönetecek hakemler: Ivo Bosnjak ve Josip Maric (Bosna-Hersek).

Rövanş maçı yine aynı salonda 14 Eylül Pazar günü saat 19.00 oynanacak.

DEPSAŞ Enerji As - KH Besa Famgas

DEPSAŞ Enerji As, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımıyla 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacak.

Bu maçta düdük çalacak hakemler: Stefano Riello ve Niccolo Panetta (İtalya).

Hatırlatma: EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda KH Besa Famgas'a 39-34 yenilmişti.

İLGİLİ HABERLER

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manchester United, 200 Çalışanını Daha İşten Çıkarıyor
2
A Milli Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda — G Grubu'nda Japonya ile 13 Eylül'de
3
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As Ankara'da
4
Futbolda Birinci Transfer Dönemi Türkiye'de Yarın Sona Eriyor
5
2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Trabzon'da Başlıyor
6
Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor: Haftanın Maç Programı
7
A Milli Takım, EuroBasket 2025 Yarı Finalinde Yunanistan ile Karşılaşıyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te