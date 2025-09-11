EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As Ankara'da

Türkiye temsilcileri Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. turunda kritik maçlara çıkıyor. Her iki karşılaşma da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Spor Toto - Raimond Sassari

Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında yarın İtalya'nın Raimond Sassari takımını Ankara'da konuk edecek.

Karşılaşma THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda, saat 19.00'da başlayacak. Maçı yönetecek hakemler: Ivo Bosnjak ve Josip Maric (Bosna-Hersek).

Rövanş maçı yine aynı salonda 14 Eylül Pazar günü saat 19.00 oynanacak.

DEPSAŞ Enerji As - KH Besa Famgas

DEPSAŞ Enerji As, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımıyla 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacak.

Bu maçta düdük çalacak hakemler: Stefano Riello ve Niccolo Panetta (İtalya).

Hatırlatma: EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda KH Besa Famgas'a 39-34 yenilmişti.