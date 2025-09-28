EHF Kadınlar Avrupa Ligi: Armada Praxis Yalıkavak 25-24 ile Kazandı

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu: Armada Praxis Yalıkavak 25-24 HH Elite
EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan ilk maçta, Armada Praxis Yalıkavak sahasında Danimarkalı HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.
Maçın seyrine kısa bakış
Karşılaşma, Bodrum ilçesindeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarı ev sahibi ekibin 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkin oyununu sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, mücadeleyi 25-24 kazanmayı başardı.
Rövanş bilgileri
Turun rövanşı 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da, Horsens Torstedhallen'de oynanacak ve karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.
EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.