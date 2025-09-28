EHF Kadınlar Avrupa Ligi: Armada Praxis Yalıkavak 25-24 ile Kazandı

Armada Praxis Yalıkavak, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında HH Elite'i 25-24 mağlup etti; rövanş 4 Ekim'de Danimarka'da TSİ 17.00'de.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:17
EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan ilk maçta, Armada Praxis Yalıkavak sahasında Danimarkalı HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.

Maçın seyrine kısa bakış

Karşılaşma, Bodrum ilçesindeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarı ev sahibi ekibin 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkin oyununu sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, mücadeleyi 25-24 kazanmayı başardı.

Rövanş bilgileri

Turun rövanşı 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da, Horsens Torstedhallen'de oynanacak ve karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turundaki ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını 25-24 mağlup etti.

