Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Şampiyonlar Ligi maç notları

Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Maç Notları

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.

Galatasaray'ın ilk 11'i ve yedekleri

Galatasaray, Frankfurt Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay yer aldı.

Buruk'un Eyüpspor maçından yaptığı değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynanan maçın başlangıç kadrosunda görev verdiği Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi Eintracht Frankfurt karşısında yedeğe çeken Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Lemina ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

Uğurcan ve Eren'in Şampiyonlar Ligi ilkleri

Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında transfer edilen Eren ile bu sezon takıma katılan Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla Devler Ligi tecrübesini yaşadı.

Singo ilk kez ilk 11'de

Fildişi Sahilli Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Bu sezon iki Süper Lig maçına sonradan dahil olan Singo, Frankfurt karşılaşmasıyla üçüncü maçına çıktı ve stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak görev yaptı.

Barış Alper 11'e döndü

Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü. Transfer döneminde NEOM'dan gelen teklif nedeniyle yaşadığı mental süreç sonrası ligin üçüncü ve dördüncü haftalarında forma giymeyen Barış Alper, Eyüpspor maçında sonradan oyuna girip bu maçta santrforda görev yaptı. Arjantinli Mauro Icardi ise henüz fiziksel açıdan hazır olmadığı için yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.

Tribünlerde görsel şölen

İki takım taraftarları maç öncesi etkin bir atmosfer oluşturdu. Ev sahibi Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı, bayraklarla ve konfetiyle takımlarını destekledi. Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan 3 bin kişilik alanı doldurarak sarı-kırmızılı bayraklarla, meşalelerle ve marşlarla büyük bir şov yaptı.

Icardi ısınmaya çıkmadı

Maça yedekler arasında başlayan Mauro Icardi, ısınma sırasında takım arkadaşlarına katılmadı.

Ev sahibi ekipte Can Uzun ilk 11'de

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, Galatasaray karşısında teknik direktör Dino Toppmöller'in ilk 11 tercihleri arasında yer aldı. Bundesliga'da 3 maçta 3 golle sezona iyi başlayan Can, maç öncesi Almanya doğumlu Galatasaraylı Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile uzun süre sohbet etti.

UEFA Gençlik Ligi: Frankfurt kazandı

İki takımın 19 yaş altı karşılaşmasında kazanan ev sahibi Eintracht Frankfurt oldu. Dreieich şehrinde oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım Noah Fenyö'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek, 55. dakikada kırmızı kart gördü. Eintracht Frankfurt, 63. dakikada Alexander Staff, 67. dakikada Benjamin Dzanovic ve 87. dakikada Christian Prenaj'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.