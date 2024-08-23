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Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı

Gençler için ekolojik ve sürdürülebilir tarım kampı başvuruları Hatay'da başladı. Detaylar ve başvuru için son tarih 30 Ağustos!

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:33
Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı'nı Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-23 Eylül tarihleri arasında Hatay'da gerçekleştirilecek Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı'nın başvurularının başladığını açıkladı. Bu kamp, gençlere tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını keşfetmeleri için bir platform sunacak.

Kamp Detayları ve Başvuru Süreci

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kampa 18-23 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği belirtildi. Katılmak isteyenler, 30 Ağustos tarihine kadar www.genclikhizmetleri.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilirler.

Bakan Bak’tan Önemli Mesajlar

Bakan Bak, gençlerin tarım sektörüne olan ilgisini artırmak ve geleceğin tarım profesyonellerini yetiştirmek amacıyla ayrıntılı bir program hazırlandığını vurgulayarak; "Kampta, sürdürülebilir tarımın temelleri, tarım ekonomisinin dinamikleri, sektördeki kariyer fırsatları ve teknolojik gelişmeler hakkında eğitimler vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Kamp Programı ve Eğitimler

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı'nda iki dönem halinde, 18-23 Eylül ve 25-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılara tarla çalışmaları, sera incelemeleri ve gözlemler yapma fırsatı sunulacak.

Program kapsamında ayrıca, "Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri", "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu" gibi başlıklarda da eğitimler düzenlenecek.

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