DOLAR
33,9 0,21%
EURO
37,53 -0,28%
ALTIN
2.782,76 -1,35%
BITCOIN
1.951.654,53 -0,07%

Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor'a Kiralandı

Göztepe'nin kalecisi Ekrem Kılıçarslan, sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:49
Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor'a Kiralandı

Ekrem Kılıçarslan, Yeni Takımında

Trendyol Süper Lig kamuoyunu şok eden bir transfer gelişmesi yaşandı. Göztepe'nin kalecisi Ekrem Kılıçarslan, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da forma giyecek.

Kiralama Süreci

Göztepe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ekrem Kılıçarslan sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Başarılar Ekrem." diyerek transferin detaylarına vurgu yaptı.

Ekrem'in Geçmişi

Genç kaleci, Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, bu kiralama süreciyle birlikte Esenler Erokspor'da yeni bir sayfa açma fırsatı bulacak. Fanları ise onun için başarılar dileğinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
2
A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Avusturya ile Randevuda
3
Ankaragücü, Mesut Emre Kesik ile Anlaştı
4
Gençlerbirliği Emre Zahid Sağlam ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı
5
Jose Mourinho yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi
6
Muslera gemileri yaktı: Galatasaray'a şok üstüne şok
7
Eyüp Gözgeç Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına Yeniden Aday

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!