Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor'a Kiralandı

Ekrem Kılıçarslan, Yeni Takımında

Trendyol Süper Lig kamuoyunu şok eden bir transfer gelişmesi yaşandı. Göztepe'nin kalecisi Ekrem Kılıçarslan, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da forma giyecek.

Kiralama Süreci

Göztepe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ekrem Kılıçarslan sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralanmıştır. Başarılar Ekrem." diyerek transferin detaylarına vurgu yaptı.

Ekrem'in Geçmişi

Genç kaleci, Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, bu kiralama süreciyle birlikte Esenler Erokspor'da yeni bir sayfa açma fırsatı bulacak. Fanları ise onun için başarılar dileğinde bulundu.