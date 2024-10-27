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El Clasico'da Barcelona Fırtınası: 4-0

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 yenerek liderliğini pekiştirdi. Lewandowski'nin golleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:01
El Clasico'da Barcelona Fırtınası: 4-0

Barcelona, El Clasico'yu Farklı Kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 11. haftasında atmosferi doruklara taşıyan bir karşılaşmada, Barcelona, Real Madrid'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın Özeti

Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin taraftara ev sahipliği yapan El Clasico'nun ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda, Barcelona'nın önde kurduğu defans sayesinde hızlı oyuncularıyla etkili ataklar geliştiren Real Madrid, Mbappe ve Vinicius ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi.

İkinci Yarıda Yıldızlaşan Lewandowski

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Barcelona, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin 54. ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçti. Lewandowski, bu gollerle LaLiga'daki toplam gol sayısını 14'e çıkararak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Ayoze Perez'in (7 gol) oldukça önünde yer aldı.

Son Goller ve Puan Durumu

Maçın skorunu belirleyen diğer goller ise 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha'dan geldi. Bu sonuçla Barcelona, puanını 30'a çıkararak ligdeki liderliğini güçlendirirken, Real Madrid 24 puanda kaldı.

Mbappe'nin Kaçırdığı Fırsatlar

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, El Clasico'daki ilk maçında kaçırdığı gollerle dikkat çekti. Özellikle ilk yarıda net pozisyonlarda etkili olamayan Mbappe, attığı iki golün ofsayt olmasından dolayı geçerli sayılmadı.

Barcelona'nın El Clasico Tarihindeki Yeri

Geçen sezon ligdeki iki maçta da yenilgi alan Barcelona, bu kez Bernabeu'daki farklı galibiyeti ile taraftarlarını sevindirdi. El Clasico tarihinin 258. maçında, Real Madrid 105, Barcelona ise 101 galibiyet elde ederken, 52 maç beraberlikle sona erdi. Barcelona'nın Bernabeu'da son 4-0'lık zaferi ise 21 Kasım 2015 tarihindeydi.

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