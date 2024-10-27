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El Clasico'da Irkçılığa Tepkiler Büyüyor

El Clasico'da Lamine Yamal'a yönelik ırkçı söylemler sonrası LaLiga ve Real Madrid'den sert açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:48
El Clasico'da Irkçılığa Tepkiler Büyüyor

İspanyol Futbolunda Irkçılık Olayları Devam Ediyor

İspanyol futbolunda son dönemlerde artan ırkçılıkla ilgili kaygılar bir kez daha gündeme geldi. Bu kez El Clasico olarak bilinen Real Madrid-Barcelona mücadelesinde Lamine Yamal hedef alındı.

Irkçı Tahammülsüzlüğü

Real Madrid taraftarlarının, Katalan ekibinin 3. golünü atan genç futbolcu Lamine Yamal aleyhine ırkçı tezahüratlarda bulunduğu bildirildi. Bu olay sonrası LaLiga, "Irkçı söylemlere tahammül gösterilemez." diyerek suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Real Madrid'den Sert Kınama

Real Madrid Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, "Futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ya da şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyoruz. Dün gece stadyumda birkaç taraftarın gerçekleştirdiği hakaretlerden derin üzüntü duyuyoruz," ifadelerine yer verdi.

Lamine Yamal ve Irkçılık Olayları

17 yaşındaki genç futbolcu Lamine Yamal, Fas asıllı bir baba ve Ekvator Ginesi asıllı bir annenin çocuğu olarak özellikle kutlamaları sırasında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştır.

Vinicius Junior Örneği

Son dönemlerde İspanya'da artan ırkçılık vakalarının en çok hedef aldığı futbolculardan biri de Vinicius Junior oldu. Geçtiğimiz haziran ve eylül aylarında Vinicius ile ilgili iki farklı olayda İspanyol yargısı, toplam 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları verdi.

Ayrıca, 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde, Vinicius'u hedef alan bir nefret kampanyasını başlattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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