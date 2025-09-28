Ela Su Yönter, İsveç'te 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa İkincisi

Ela Su Yönter, İsveç'te 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu

Finalde İsviçreli Michelle Wu'ya 3-1 yenildi

Milli masa tenisçisi Ela Su Yönter, İsveç'te düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında gösterdiği performansla turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Yönter finalde İsviçreli Michelle Wu ile karşılaştı. Rakibine 3-1 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı Avrupa ikinciliğiyle tamamladı.

Ela Su Yönter'in şampiyonadaki başarısı, Türk masa tenisinde genç yaş gruplarındaki yükselen performansın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.