Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Sıcaklıkla Mücadele: Fan Sistemi Kuruldu

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Çimlerin Korunması İçin Önlem Alındı

Elazığ Atatürk Stadyumu, aşırı sıcakların etkisiyle çimlerin yanma riskine karşı önlem aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Kültür Mahallesi'nde bulunan ve UEFA ile FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen 18,423 seyirci kapasiteli bu modern stadyumda, çimlerin korunması için 12 büyük fan sistemi kuruldu.

Stadyumun Modern Özellikleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu stadyumun sadece futbol değil, halter, bilardo, tekvando gibi 18 farklı branşta 7/24 hizmet verdiği belirtildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, stadyumun Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olduğunu ifade etti.

Zemin Kalitesi ve Ekonomik Avantajlar

Eren, stadyum zemin kalitesinin ulusal ve uluslararası alanda öne çıktığını vurgularken, stadyumun bakımının kurum personeli tarafından gerçekleştirildiğini aktararak, şunları söyledi: “Atatürk Stadyumu, zemin kalitesi ile dikkat çekmektedir. Fanlar, hava sirkülasyonu sağlayarak zemin hasarını önlüyor ve aynı zamanda maliyetleri azaltıyor.”

Sonuç olarak, dört tarafı kapalı olan stadyumda, yaz aylarında etkili bir hava akışının sağlanabilmesi için bu fan sisteminin tasarlandığına dikkat çekildi.