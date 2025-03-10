Elazığ'da Amatör Maçta Hakeme Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Amatör Maçta Hakeme Saldırı

Elazığ'da düzenlenen amatör lig mücadelesinde hakeme saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesinin yaşandığı bu maçta, Elazığ DSİ Spor ile Karakoçanspor karşı karşıya geldi.

Olayın Detayları

Dün gerçekleşen karşılaşmada, 3-1'lik üstünlük sağlayan Karakoçanspor, maçın 88’inci dakikasında büyük bir olay yaşadı. Elazığ DSİ Spor'un oyuncusu Hüseyin Eker, orta hakem Yiğitcan Baydoğan'a yumruk atarak büyük bir skandala imza attı. Hakem Baydoğan, yaşanan bu olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Maç anında hakeme yapılan bu saldırı sonrasında karşılaşma tatil edildi ve olayla ilgili olarak hakem Baydoğan, Hüseyin Eker hakkında şikayette bulundu. Hakem ve gözlemciler tarafından hazırlanan olay raporunun, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sunulacağı bildirildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın en çarpıcı kısmı ise, Eker'in hakeme saldırdığı anın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olması. Bu görüntülerin, olayın aydınlatılmasında önemli bir delil oluşturması bekleniyor.