Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda önemli başarı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Turnuvada Elazığ'ı temsilen katılan 7 kulüp ve 36 sporcu, ülke genelinden yarışan 46 kulüp arasında dikkat çekici performanslar sergiledi.

Dart Milli Takım Antrenörü İsmail Demir elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu başarıyla birlikte son iki yıl içerisinde Elazığ’a hem takım hem de ferdi disiplinlerde neredeyse tüm kategorilerde dereceler kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının en büyük pay sahibi başta sporcularımız, kıymetli aileleri, öğretmenleri ve kulüp başkanımız Alattin Özdemir olmak üzere, ilimizin tüm mülki amirleridir. Destekler sürdükçe Elazığ, dartta Türkiye’de ve dünyada adından söz ettirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Sunduğumuz desteklerin sahadaki karşılığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Elazığ’da dart sporunun her geçen gün daha da gelişmesi, gençlerimiz adına umut verici bir tablo oluşturuyor. Türkiye üçüncüsü olan kulübümüzü, Kulüp Başkanımız Alattin Özdemir’i, Milli Takım Antrenörümüz İsmail Demir’i ve tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

ELAZIĞ DARTTA TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU