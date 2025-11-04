Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U15 Okçuluk Bölge Şampiyonu

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, U15 Okçuluk Bölge Turnuvası'nda birincilik elde ederek bölge şampiyonu oldu; Türkiye Şampiyonası yolunda yarış devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:27
Doğu ve Güneydoğu Anadolu etabı Elazığ'da tamamlandı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, U15 Okçuluk Bölge Turnuvasında birincilik elde ederek bölge şampiyonu oldu.

Turnuva, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı sponsorluğunda ülke genelinde 7 farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi müsabakaları Elazığ’ın ev sahipliğinde büyük bir heyecanla düzenlendi.

Adıyaman ve Bingölden gelen sporcuların katıldığı bölge etabında genç okçular, ligde puan toplayarak Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın ilk etabında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, üstün performansıyla 1. sırada yer alarak bölge şampiyonluğunu kazandı.

Şubat ayına kadar sürecek olan bölge müsabakalarının sonunda en yüksek puanı alan kulüp, 28 Şubat’ta Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemize ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübümüzün ilk etapta elde ettiği birincilik bizleri ayrıca mutlu etti. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası yolunda başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

