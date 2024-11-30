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Elazığlı 11 Yaşındaki İbrahim, Dartta Şampiyon Olup Hedef Büyüttü

Elazığ'da 6 ayda büyük başarılar elde eden 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, milli takıma katılmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:29
Elazığlı 11 Yaşındaki İbrahim, Dartta Şampiyon Olup Hedef Büyüttü

Elazığda yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, sadece 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğunu kazanarak, hedeflerini büyüttü.

Başlangıç ve Başarı

TOKİ Fırat Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Küçük, öğretmeninin yönlendirmesiyle spor dünyasına adım atarak, Elazığ Atatürk Stadyumu’nda açılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dart salonunda çalışmalara başladı. 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla büyük bir çıkış yakaladı.

Dart Tutkusu ve Hedefler

İbrahim, tutku dolu bir şekilde bu spora bağlandığını ve milli formayı giymek istediğini belirtti. Haftanın 7 günü günde yaklaşık 4 saat antrenman yaparak, bu yıl Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nın diğer turlarında da şampiyonluk hedefliyor.

“Bütün Yarışlarda Birinci Oldum”

AA muhabirine konuşan Küçük, okulda kendisine gösterilen sporlar arasından dartı seçtiğini vurguladı. Başlarda zorlandığını ancak çalışarak ve emek vererek kendisini geliştirdiğini ifade eden Küçük, şu ifadeleri kullandı: "6 aydır bu sporu yapıyorum. Okul saatlerim dışında bütün vaktimi salonda geçiriyorum. Dart sporuna önem veriyorum. Derslerimi de aksatmıyorum. Bölgede katıldığım ilk 3 maçta birinci oldum. İlk kez katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik elde ettim. Hedefim milli sporcu olmak. Bu sporda Elazığ'ın ilk milli sporcusu olmak istiyorum."

Gelişim ve Eğitimin Önemi

Küçük, dart sporunun matematik ve pratik düşünme yeteneğini geliştirdiğini dile getirerek, bu alanda adını zirveye taşımak istediğini belirtti. Antrenör İsmail Demir de Küçük'ün çalışmalarından övgüyle bahsederek, "İbrahim azimli ve istekli. Çalışkan yapısıyla bu başarıları elde etti"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye...

Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğunu elde edince hedef büyüttü. Tutkuyla bağlandığı dartta hedefini büyüten Küçük, bu yıl Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nın diğer turlarında da şampiyon olup milli formayı giymek istiyor.

Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye...

Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğunu elde edince hedef büyüttü. Tutkuyla bağlandığı dartta hedefini büyüten Küçük, bu yıl Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nın diğer turlarında da şampiyon olup milli formayı giymek istiyor.

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