Elazığlı Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi

Kamp 7-12 Kasım 2025'te Aksaray'ta

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara, U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kamp, 7-12 Kasım 2025 tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek.

Kamp, ülkenin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılımıyla, milli takımın gelecekteki kadrosunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Genç yaşına rağmen performansıyla dikkat çeken Emre Kara, Elazığ hentbolunun son yıllarda yetiştirdiği umut vadeden sporcular arasında yer alıyor. Disiplini, çalışma azmi ve takım oyunundaki başarısıyla milli forma için önemli bir adım attı.

İl Müdürlüğünden Tebrik

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz spor altyapısında son yıllarda elde edilen başarılar, özverili antrenörlerimiz ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Sporcumuz Emre Kara’nın U16 Hentbol Milli Takım Kampı’na davet edilmesi, Elazığ’ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Yunus Altuner’i ve sporcumuzu tebrik ediyor, kamp sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Gençlerimizin milli takımlarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" denildi.

