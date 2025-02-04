Elazığlı Satranç Yıldızı Halime Reyyan Tekay, Dünya Şampiyonası'na Hazır

Elazığ'da satranç dünyasına adım atan 7 yaşındaki Halime Reyyan Tekay, geçen yıl katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'ndan elde ettiği üçüncülük ile dikkat çekiyor. Şimdi, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na madalya ile dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılar ile Dolu Bir Yolculuk

Satranç kariyerine öğretmeni Ayşe İlçin'in yönlendirmesi ile başlayan Halime Reyyan, Çaturanga Satranç Kulübü'nde antrenörleri Oğuzhan Deniz ve Metehan Deniz eşliğinde sıkı bir çalışma programı izliyor. Bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorisinde üçüncülük elde eden Halime, bu başarıyla milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Büyük Hedefler ve Azim

Halime Reyyan, satrancı çok sevdiğini ve ağabeyinden ilham alarak başladığını ifade etti. Haftada üç gün kursa giderek turnuvalara katıldığını belirten genç satranççı, “Daha büyük hedefler koydum ve büyük turnuvalara hazırlanıyorum. Satranç sayesinde hatalarımdan ders çıkarmayı öğrendim, bu benim derslerime de katkı sağladı,” dedi.

Ailenin Desteği Önemli

Anne Şeyma Tekay da Halime’nin satranç tutkusunu destekliyor. Kızının ve oğlunun satranç kursuna gittiğini söyleyen Tekay, “Onların mutluluğu için her şeyi yapıyoruz,” diye belirtti.

Antrenöründen Övgü Dolu Sözler

Antrenör Metehan Deniz, Halime Reyyan’ın başarılarının arka planında büyük bir emek olduğunu vurguladı. “Bu başarının arka planında ciddi bir emek vardı. Halime, bu kısa sürede yaklaşık 6 bin soru çözdü ve 500'ün üzerinde çevrim içi maç yaptı,” diyerek genç satranççıyı övdü.

Halime Reyyan Tekay, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na katılmak için tüm gücüyle çalışmayı sürdürüyor ve hedefi, elde edeceği madalyalarla ülkesini en iyi şekilde temsil etmek.

Elazığ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncüsü olan 7 yaşındaki Halime Reyyan Tekay, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonasından da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncüsü olan 7 yaşındaki Halime Reyyan Tekay, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonasından da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.