Elazığlı sporculardan su topunda büyük başarı — Cumhuriyet Kupası'nda 2’ncilik

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U16 ve U18 Kadın takımları Gaziantep'te düzenlenen 14. Sutopu Cumhuriyet Kupası'nda 2’ncilik elde etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:57
Elazığlı sporculardan su topunda büyük başarı — Cumhuriyet Kupası'nda 2’ncilik

Elazığlı sporculardan su topunda büyük başarı — Cumhuriyet Kupası'nda 2’ncilik

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U16 ve U18 takımları

Gaziantep’te 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 14. Sutopu Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübünü temsil eden U16 ve U18 Kadın Sutopu takımları önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Elazığ temsilcileri, gösterdikleri üstün performans sonucunda 2’ncilik elde etti. Turnuva boyunca genç sporcuların mücadeleci oyunları, takım disiplini ve centilmence duruşları dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvada elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti:

"Sporcularımızın bu önemli organizasyonda göstermiş oldukları azim, disiplin ve başarı bizleri gururlandırdı. Elazığ olarak son yıllarda su sporlarında ciddi bir ivme yakaladık. Bu başarılar, gençlerimizin spora olan ilgisinin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Elazığ GSK U16 ve U18 Kadın takımlarımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Bu sonuç, Elazığ'da su sporlarına verilen önemin arttığını ve gelecek organizasyonlarda da genç sporcuların adından söz ettireceğinin sinyalini verdi.

ELAZIĞLI SPORCULARDAN SU TOPUNDA BÜYÜK BAŞARI

ELAZIĞLI SPORCULARDAN SU TOPUNDA BÜYÜK BAŞARI

ELAZIĞLI SPORCULARDAN SU TOPUNDA BÜYÜK BAŞARI

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK — İlk Yarı Golsüz
2
Erol Bulut: Armaya ihanet edenin yeri yoktur
3
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Maçı: 21 Kişilik Kamp Kadrosu
4
Bodrum FK'ya 300 Denizciden Tribün Desteği
5
Karşıyaka 76-69 Yukatel Merkezefendi - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
6
Emre Belözoğlu, Akdeniz Üniversitesi Öğrencileriyle Futbol Oynadı
7
Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncülük İçin Hazırlanıyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi