Elazığlı sporculardan su topunda büyük başarı — Cumhuriyet Kupası'nda 2’ncilik

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü U16 ve U18 takımları

Gaziantep’te 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 14. Sutopu Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübünü temsil eden U16 ve U18 Kadın Sutopu takımları önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Elazığ temsilcileri, gösterdikleri üstün performans sonucunda 2’ncilik elde etti. Turnuva boyunca genç sporcuların mücadeleci oyunları, takım disiplini ve centilmence duruşları dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvada elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti:

"Sporcularımızın bu önemli organizasyonda göstermiş oldukları azim, disiplin ve başarı bizleri gururlandırdı. Elazığ olarak son yıllarda su sporlarında ciddi bir ivme yakaladık. Bu başarılar, gençlerimizin spora olan ilgisinin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Elazığ GSK U16 ve U18 Kadın takımlarımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Bu sonuç, Elazığ'da su sporlarına verilen önemin arttığını ve gelecek organizasyonlarda da genç sporcuların adından söz ettireceğinin sinyalini verdi.

