Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası 5 Ekim'de Yapılacak

13. Elbistan Ultra Maraton Şampiyonası Başlıyor

Kahramanmaraş'ta, uzun bir aradan sonra 13. Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyona, 5 Ekim 2023 tarihinde Elbistan'da gerçekleştirilecek ve katılımcılar 100 kilometrelik zorlu parkuru tamamlamak için kıyasıya bir yarış sergileyecekler.

Salgın ve Depremler Nedeniyle İki Yıl Ara Verildi

Koronavirüs pandemisi ve Kahramanmaraş'taki 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle iki yıl yapılamayan bu önemli organizasyon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'nden Açıklama

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, bu yılki maratonun bölgedeki spor etkinliklerinin markalaşmasına katkıda bulunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Türkan, "Elbistan Kaymakamlığımızın desteğiyle, sporcularımız İbrahim Şahin ile birlikte parkur çalışmaları yapıyoruz. Katılımcıların en iyi koşu deneyimini yaşaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum," dedi.

Hedef Uluslararası Katılım

Ultra Maraton sporcusu İbrahim Şahin, bu yıl düzenlenen maratonun, pandemide kaybedilenlerin ve deprem şehitlerinin anısına yapılacağını belirtti. Şahin ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yürütülen başvurularla, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve Moldova gibi ülkelerden sporseverlerin bu etkinliğe ilgi gösterdiğini ifade etti. "Şu an için 50'den fazla sporcu, bu zorlu parkurda yarışı tamamlamak için hazırlanıyor," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta 13. Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan (sağda) ve Ultra Maraton koşucusu İbrahim Şahin (ortada) organizasyon öncesi bir araya geldi.