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Elfsborg, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Elfsborg, Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:41
Elfsborg, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Elfsborg, Galatasaray ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı

İsveç'in önde gelen spor kulüplerinden Elfsborg, uluslararası arenada mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını yaptı.

İdman Detayları

RAMS Park'ta gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarının izlenimine açık tutuldu. Antrenman, ısınma hareketleri ile başlayarak, pas çalışmalarıyla devam etti. Program, Galatasaray'a karşı oynanacak maçın taktik çalışmaları ile son buldu.

Maç Bilgileri

Elfsborg, Galatasaray ile karşılaşmak üzere yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta sahaya çıkacak.

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile...

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile...

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

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