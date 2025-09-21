Elif Akçiçek 24 Yıllık Rekoru Kırdı: 2 bin Metre Engelli'de Yeni Türkiye Rekoru

Elif Akçiçek 24 yıllık rekoru kırdı, hedefi yeni şampiyonluklar

17 yaşındaki Muşlu milli atlet Elif Akçiçek, 30-31 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engellide 6.35.8324 yıllık Türkiye rekorunu tarihe gömdü. Boyalı köyünde yaşayan Elif, beş yıldır disiplinli antrenmanlarla birçok başarıya imza attı.

Yoğun hazırlık: Günde çift antrenman

Antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde hedeflerine ulaşmak için günde çift antrenman yapan Elif, önümüzdeki dönemde önemli uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor. Sporcu, 8 Kasım'da Romanya'da düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası ile 14 Aralık'ta Portekiz'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonasına katılacak.

Elif'in hedefleri

Milli atlet AA muhabirine, beş yıldır disiplinli bir şekilde yarışlara hazırlandığını ve birçok organizasyonda önemli dereceler elde ettiğini söyledi. Elif, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarışlardan dolayı bir hafta dinlendim, tekrar sezonu açtık. Amacım önce milli takıma seçilmek. Ondan sonra Avrupa ve Balkan şampiyonalarında koşmak. 2026'da ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Hedefim dereceye girip bayrağımızı dalgalandırmak. 30-31 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre engelde 24 yıldır Türkan Erişmiş'e ait olan Türkiye rekorunu kırdım."

Antrenöründen değerlendirme

Koç Naim Koçlardan, Elif'in yetenekli, cesaretli ve disiplinli bir sporcu olduğunu vurguladı: "Bu, yarışmalarına da yansıdı. Kısa sürede Fenerbahçe Kulübüne transfer oldu. Milli takımda yer aldı ve Balkan şampiyonu oldu. Defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Elif, en son İzmir'de 24 yıllık bir rekoru kırdı. Birkaç yıldır bu rekoru kıracağını söylüyordu. Çok iyi bir yarış çıkardı. İlimize güzel bir başarı sağladı. Önümüzde şampiyonalar var. İnşallah ilimize ve ülkemize madalya getiririz."