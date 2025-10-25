Elif Sude Akgül Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Elif Sude Akgül, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda finale çıkarak gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:21
Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 49 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Elif Sude Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Turnuva Performansı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentindeki organizasyonun ikinci gününde milli sporcular Elif Sude Akgül ve Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya'dan Supharada Ateşli'yi mağlup eden Akgül, yarı finalde ev sahibi ülkeden Xiaolu Fu'yu geçerek adını finale yazdırdı.

Maç içinde sakatlığı da bulunan Elif Sude Akgül, finalde You-yun Liu'ya mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Alt yaşlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı.

Erkekler 63 Kiloda Sonuç

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ömer Faruk Dayıoğlu, İranlı Mahdi Hajimousaei ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybederek şampiyonaya veda etti.

