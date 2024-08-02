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Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 22. Sırada Tamamladı

İlk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 22. oldu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:01
Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 22. Sırada Tamamladı

Elis Özbay Olimpiyat Macerasını Tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, tarihi bir başarıya imza atan ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay için önemli bir deneyim oldu. Ülkemizi temsil eden Özbay, Vaires Sur Marne Nautical'de düzenlenen yarışta, tek çifte D finalinde mücadele etti.

Yarış Sonucu

Elis, finalde 7.46.95’lik performans sergileyerek 4. sırada yer aldı ve genel sıralamada 22. oldu. Bu sonuç, Özbay için büyük bir adım olmasının yanı sıra Türk kadın sporcuları için de ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

Gelecek Hedefleri

Elis Özbay, bu deneyimle birlikte daha ileri hedeflere odaklanacağını belirtti. "Burada elde ettiğim deneyimler benim için çok değerli. Gelecekte daha büyük başarılar elde etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

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