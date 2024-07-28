Elis Özbay Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Elis Özbay’ın Başarısı

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Yarışın Detayları

Vaires Sur Marne Nautical alanında düzenlenen yarışta, Özbay tek çifte repesajında ter döktü. 8.00.00'lık derecesiyle serisinde ikinci olarak çeyrek finale kalmayı başardı.

Çeyrek Final Karşılaşması

Çeyrek finalde Slovenya’dan Nina Kostanjsek, Avusturya’dan Magdalena Lobnig, Litvanya’dan Viktorija Senkute, Özbekistan’dan Anna Prakaten ve Güney Afrika’dan Paige Badenhorst ile yarışacak olan Özbay, 30 Temmuz'daki müsabakada serisinde ilk üçte yer alması halinde yarı finale yükselebilecek.