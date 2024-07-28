Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Elis Özbay Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:27
Elis Özbay Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Elis Özbay’ın Başarısı

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Yarışın Detayları

Vaires Sur Marne Nautical alanında düzenlenen yarışta, Özbay tek çifte repesajında ter döktü. 8.00.00'lık derecesiyle serisinde ikinci olarak çeyrek finale kalmayı başardı.

Çeyrek Final Karşılaşması

Çeyrek finalde Slovenya’dan Nina Kostanjsek, Avusturya’dan Magdalena Lobnig, Litvanya’dan Viktorija Senkute, Özbekistan’dan Anna Prakaten ve Güney Afrika’dan Paige Badenhorst ile yarışacak olan Özbay, 30 Temmuz'daki müsabakada serisinde ilk üçte yer alması halinde yarı finale yükselebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!