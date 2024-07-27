Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Repesaj Mücadelesine Çıkıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi An

Türkiye'nin ilk kadın milli kürekçisi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeye devam ediyor. Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen elemelerde Elis, tek çifte kategorisinde 7:57.06'lık bir süre elde ederek serisinde 4. sırada yer aldı.

Repesaj Mücadelesi

Elis, çeyrek finale yükselmek için yarın yapılacak repesaj yarışına katılacak. Bu zorlu yarışta, Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Repesajda ilk iki sırayı alması durumunda, Elis Özbay çeyrek finale yükselme şansını yakalayacak. Türk sporseverler, Elis'in bu heyecan verici mücadelesini merakla bekliyor.