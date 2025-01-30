Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya Kiralık Olarak Geçti

Eljif Elmas, Torino'ya Kiralandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından RB Leipzig, eski Fenerbahçe futbolcusu Eljif Elmas’ı İtalyan kulübü Torino’ya kiraladığını duyurdu.

İtalyan Ekibinde 11 Numaralı Forma

Torino'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 25 yaşındaki Elmas, İtalyan ekibi bünyesinde 11 numaralı formayı giyecek. Bu kiralama anlaşması sezon sonuna kadar geçerli olacak.

Elmas'ın Kariyer Geçmişi

Genç orta saha oyuncusu, daha önce 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiştir. Bu sezon Leipzig ile 6 maç oynayan Elmas, 1 asist ile katkıda bulundu.

Torino'ya transferi, Eljif Elmas’ın kariyerinde yeni bir sayfa açması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.