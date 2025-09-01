Emersonn Toulouse'a Transfer Oldu: Göztepe Resmen Açıkladı

Transfer Haberi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Emersonn Correia da Silva'nın Fransa'nın Toulouse Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüp Açıklaması

Açıklama: "Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Göztepe yönetimi, Emersonn'a kulüpteki katkıları için teşekkür ederek oyuncunun kariyerinde başarı dileklerini iletti.