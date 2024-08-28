eMilli Takımı'nın FIFAe Dünya Kupası Rakipleri Belli Oldu

eMilli Takımı'nın Rakipleri Açıklandı

FIFAe Dünya Kupası'nda eMilli Takımı'nın rakipleri gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen bilgiye göre, organizasyon İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilecek.

A Grubu'nda Mücadele

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Belçika, Norveç, Almanya ve Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu grupta, eMilli Takımı'nın yanı sıra Yokohama Marinos takımını da yönetecek.

Müsabaka Detayları

Müsabakalar, bugün, yarın ve 30 Ağustos Cuma günü Football Manager oyunu üzerinden gerçekleştirilecek. Grupta ilk sırayı elde eden takımlar, yarı final aşamasına adını yazdıracak.