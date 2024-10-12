Emin Ger'den Kırkpınar'a Yabancı Dillerde Anons Desteği

Kırkpınar'ın Yeni Başcazgırı Emin Ger

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başcazgırı olan Emin Ger, bu yılki organizasyonda yabancı dillerde anonslarla Kırkpınar'ı zenginleştirmeyi planlıyor.

Uluslararası Bir Organizasyon

Emin Ger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağlı güreş uluslararası bir organizasyon. Yabancı dilde anonsların bu etkinliğe değer katacağına inanıyorum" dedi.

Her Zaman Heyecanla

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde "Çayırın efsanesi" olarak bilinen Şükrü Kayabaş'tan devraldığı bu önemli görevle ilgili konuşan Ger, "Bu coşku içerisinde ata sporu yağlı güreşimize katkı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde ifade etti.

Manevi Ustalarına Saygı

Ger, cazgırlık mesleğini ustalarından öğrendiğini belirterek, "Merhum başcazgır Pele Mehmet ustama ve 60 yıl cazgırlık yapmış Şükrü Kayabaş'a şükranlarımı sunuyorum. Üzerimde çok emeği var" dedi.

Kaliteyi Arttırmak İstiyor

Emin Ger, Antalya'daki turizm sektöründe edindiği deneyimlerle Almanca ve İngilizce öğrenerek bu yeteneklerini Kırkpınar'a taşımayı hedefliyor. "Bu işi daha iyi yapabilmek için çaba sarf ediyorum. Uluslararası bir organizasyonda yabancı dilde anonsların olması gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Ger, gelecekte Edirne Belediye Başkanı ile istişare ederek başpehlivanların uluslararası sunumlarını gerçekleştirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.