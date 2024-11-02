Emine Dursun ve Buket Öztürk Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Başarı

Milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Organizasyon

Bu önemli organizasyon, Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Müsabakalar, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam etmekte.

Finalde İtalya'yı Geride Bıraktılar

Dursun ve Öztürk, final mücadelesinde İtalya ekipine karşı 9-4'lük bir skorla galip gelerek altın madalya kazandı.

Şampiyonadaki diğer müsabakalar devam ederken, milli sporcuların elde ettiği bu başarı, Türkiye'nin uluslararası arenada yükselen ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor. Milli sporcular Emine Dursun (sağda) ve Buket Öztürk (sağ 2), şampiyonanın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor. Milli sporcular Emine Dursun (sağda) ve Buket Öztürk (sağ 2), şampiyonanın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.