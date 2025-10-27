Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu: 46 Kg'de Altın Madalya

Emine Göğebakan, Wuxi'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 16:06
Türkiye'ye 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ilk altın

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Emine Göğebakan Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 4. gününde kadınlar 46 kiloda mücadele ederek altın madalya kazandı.

Emine, turnuvaya ilk turda maç yapmadan geçtikten sonra sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

Bu sonuçla Emine Göğebakan, Türkiye'ye 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nafia Kuş Aydın, kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.

