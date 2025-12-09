Eminoğlu'na Edebali Stadı İçin Detaylı Dosya

Bilecik ziyaretinde stadyum çalışmaları gündemde

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Bilecik programı kapsamında, yıllardır tamamlanamayan stadın durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Eminoğlu, ilk olarak Bilecik Valiliğini ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti. Programının son bölümünde Bilecik Gençlik Merkezinde düzenlenen Eğitime Destek Platformu Toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Edebali Stadı ile ilgili olarak ise Bakan Yardımcısı inceleme yapmazken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından inşaat çalışmaları yavaş ilerleyen stadyum için detaylı bir dosya kendisine takdim edildiği öğrenildi.

Stadın geçmişine ilişkin bilgilendirmede; 2014 yılının son günlerinde yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken ve o günden itibaren tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı'nın 2021 Haziran ayında yıkıldığı, yeni stadın inşaat çalışmalarına ise 2021'in Kasım ayında başlandığı belirtildi. Ayrıca projenin iş süresinin 550 gün olarak belirlendiği kaydedildi.

Yetkililerin sunduğu dosyada, inşaat sürecindeki gecikmelere ilişkin detaylar ve yapılması planlanan adımların yer aldığı bildirildi.

BİLECİK'TEKİ KULÜPLERDEN TEPKİ GELDİ