Emirhan Akçakoca, Avrupa Şampiyonasında 3 Altın Madalya Kazandı

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası nda Türkiye'yi temsil eden milli atlet Emirhan Akçakoca, harika bir başarı göstererek 3 farklı kategoride altın madalya kazandı.

Emirhan, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlon kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle kürsünün zirvesine çıkarak, Türk spor tarihine geçmeyi başardı.

Bu büyük başarının ardında, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da bir açıklama yaparak Emirhan'ın gösterdiği üstün performansı ve azmini vurguladı. Aydın, "Emirhan Akçakoca'nın bu üstün performansı, azmi ve disiplinli çalışması sayesinde gerçekleşti. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor ve bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bu başarının ardında kendisini destekleyen antrenörlerimiz, teknik ekibimiz ve ailesinin büyük emeği bulunmaktadır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Tureks Turunç Madencilik Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç'a da desteklerinden dolayı şükranlarını iletti.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Emirhan Akçakoca, 3 kategoride birinci olmayı başardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden şampiyonada özel sporcu Emirhan Akçakoca, 3 farklı kategoride altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlon kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle kürsünün zirvesinde yer aldı.

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Emirhan Akçakoca, 3 kategoride birinci olmayı başardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden şampiyonada özel sporcu Emirhan Akçakoca, 3 farklı kategoride altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlon kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle kürsünün zirvesinde yer aldı.