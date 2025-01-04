Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı Uzatmada Geçti

Uzun Bir Mücadele Sonrası Emlak Konut Galip Geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında heyecan dolu bir maç yaşandı. Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı uzatma sonunda 107-104 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşma boyunca iki takım da yüksek bir tempoyla oynayarak izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Her iki ekip de sahada üstünlük sağlamak için büyük mücadele sergilerken, sonuç uzatma periyoduna gitti.

Emlak Konut'un uzatma periyodunda gösterdiği performans, maçı kazanmalarında belirleyici oldu. Bu galibiyet, Emlak Konut'un ligdeki konumunu güçlendirdi.