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Emrah Yaşar Yeni Hedefleriyle Yola Devam Ediyor

22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu Emrah Yaşar, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu için hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:49
Emrah Yaşar Yeni Hedefleriyle Yola Devam Ediyor

Emrah Yaşar'ın Yeni Hedefleri

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli boksör Emrah Yaşar, şimdi yeni hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Şanlıurfa’da antrenör Serhat Akagündüz ile birlikte eğitimine devam eden Yaşar, önümüzdeki dönem için dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor.

Başarı Hikayesinin İlk Adımları

2018 yılında spor lisesinde boksa adım atan Emrah, Fenerbahçe kulübüne transfer olmanın yanı sıra Türkiye şampiyonalarında 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya, onun için bir dönüm noktası oldu.

Ulusal Gurura Taşımak

Emrah Yaşar, kazandığı başarı hakkında yaptığı açıklamada, “Birçok ülkenin arasında İstiklal Marşı'nı okutmak çok güzel bir duyguydu. Ailemi, ülkemi, şehrimi, hocamı ve kulübüm Fenerbahçe’yi temsil etmek bana mutluluk verdi.” diyerek uluslararası platformda Ülkesini temsil etmenin önemine vurgu yaptı.

Hedefler ve Çalışmalar

Milli boksör, yeni başarılar için hazırlıklarını sürdürdüğünü aktararak, “Dünya şampiyonasında şampiyon olmak ve olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ülkemi orada temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olarak ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırmak ana hedefim.” şeklinde konuştu. Gençlere de spor yapmalarını tavsiye eden Yaşar, sporun sağladığı faydaları ve edindiği tecrübeleri aktardı.

Antrenörün Görüşleri

Emrah’ın antrenörü Serhat Akagündüz ise, “Emrah, 6 yıl önce başladığı sporda tarih yazmaya devam ediyor. Sofya'da kazandığı altın madalya, Şanlıurfa ve bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bundan sonraki hedeflerimiz dünya şampiyonası ve olimpiyatlar. Bu hedeflere odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli...

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Emrah Yaşar (solda), yeni hedefini dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi. Emrah Yaşar, antrenör Serhat Akagündüz yönetiminde sürdürüyor.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli...

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Emrah Yaşar (solda), yeni hedefini dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi. Emrah Yaşar, antrenör Serhat Akagündüz yönetiminde sürdürüyor.

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