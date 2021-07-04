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Emre Akbaba'nın 2021-22 sezonu için Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba'nın ne kadar kazandığı merak ediliyor. Emre Akbaba'nın Galatasaray ile sözleşmesi bitti mi? Konunun tüm detayları haberimizde yer alıyor.

04 Temmuz 2021 Pazar 14:46
Emre Akbaba'nın 2021-22 sezonu için Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu!
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Alanyaspor'dan 2018 ağustos ayında Galatasaray'a trasfer olan Emre Akbaba, üç sezon  boyunca devam etti. 28 yaşındaki genç futbolcunun bu yılki sezon kazandığı para merak ediliyor. 


Tam bir sezon boyunca geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle maçlara çıkmaya ara verdi. Yine de Galatasaray'la birlikte 30 maç gerçekleştiren Emre Akbaba, 5 gol, 3 asistlik performans sağladı. Akbaba, sakat durumda olsa da takımına destek olmaktan geri kalmadı. 

Takımı için canla başla ettiği mücadele sebebiyle sözleşmesi uzatıldı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da top koşturacağı biliniyor. Bundan önceki resmi sözleşmelerinde yıllık 1 milyon 750 bin euro alan futbolcu, yapacağı yeni sözleşmelerinde yıllık alacağı miktarın Türk lirası olarak ödeneceği biliniyor. Başarılı futbolcuyla yıllık ortalama 10 milyon TL için karar alındığı biliniyor. 


Son Güncelleme: 04.07.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayEmre Akbaba
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