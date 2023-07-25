Emre Belözoğlu dediğini yaptı: Galatasaray'dan flaş transfer

Yaz transfer dönemine iddialı başlayan Başakşehir'de hareketlilik devam ediyor. Başakşehir Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcuyu kadroya almak için harekete geçti. Detaylar haberimizde…







EMRE BELÖZOĞLU, GALATASARAYLI İSİMLE RESMEN ANLAŞMAYA VARDI. SÜPER LİG'DE SES GETİRECEK BİR TRANSFER DAHA! ÜÇ YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Yeni sezonda zirveyi hedefleyen Başakşehir, transferin ardından da aktif bir şekilde hayatına devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'da forma giyen ancak kadroda olmayan Emre Kılınç'ı transfer için ikna etti.

Üst üste yaptığı transferlerle gücüne güç katan Galatasaray'dan ayrılacak isim belli olmaya başladı.

Özellikle hücumda o kadar geniş bir kadroya sahip olan Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçirdikten sonra yeni sezonda kadroya almama kararı aldı.

28 yaşındaki oyuncunun yerine Başakşehir getirildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Emre Kılınç ile baş başa görüşerek Başakşehir'i ikna etti.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki bir anlaşma, Emre Kılınç'ın yeni takımıyla üç yıllık bir sözleşme anlamına geliyor.