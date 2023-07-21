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Emre Belözoğlu Milan'da forma giymiş golcüyu takımına aldı: Değeri 65 milyon Euro

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Emre Belözoğlu Milan'da forma giymiş golcüyu takımına aldı: Değeri 65 milyon Euro
Takımlardaki transfer yarışı hızla devam ederken atak Emre Belözoğlu'ndan geldi! Başakşehir'e bu isim transfer oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Önümüzdeki sezon için takımlar son hız transfer süreçlerine devam ederken Emre Belözoğlu'nun atağı herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ATAK GELDİ

2023-2024 Süper Lig sezonu için takımların transfer yarışları hızla devam ediyor. Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu önemli bir transfer yaptı. Milan, Herhta Berlin, Fiorentina gibi birçok takımda forma giyen Krzysztof Piatek ile üç senelik anlaşma imzalandı. 

başakşehir yeni transferini sosyal medyadan duyurdu

28 yaşında olan futbolcu için Başakşehir sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Krzysztof Piatek' paylaşımı yaptı. Genç futbolcu en önemli deneyimlerini 2019 senesinde Milan'a 35 milyon Euro ile transfer olarak gerçekleştirdi. Genç futbolcu 2022-2023 sezonunda 33 maça çıktı ve 4 gol 5 asisti futbol kariyerine yazdırdı. 

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