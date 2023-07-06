Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! 'En kötü günüydü'

Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Emre Belözoğlu, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda Galatasaray'ın şampiyonluk süreci, maçlar ve geleceğe dair planları üzerine konuşan Belözoğlu'nun ifadeleri dikkat çekti.



EMRE BELÖZOĞLU: BİZE YAKIŞMADI





Belözoğlu, Galatasaray'ın bu sezon hak ettiği bir şampiyonluk süreci yaşadığını vurgulayarak, zorlu bir maç sürecinden geçtiklerini ifade etti. Özellikle Galatasaray maçında yaşanan zorlukları anlatan Belözoğlu, kötü bir senaryo ile başlayan maçın kendileri için gerçekten zorlu olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda teknik adam olarak kariyerinin en kötü günlerinden birini yaşadığını belirterek, oyuncularına "bize yakışmadı" dediğini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon takımda yaşanan değişikliklere de değinen Belözoğlu, Başakşehir'in geçmiş başarılarından bahsederek, takımın kendini önemli bir konumda konumlandırdığını ifade etti. Ayrıca, futbolu çok sevdiğini ve teknik adam olarak büyük keyif aldığını belirtti.

Belözoğlu, Türkiye'deki futbolun zorluklarına da değinerek, ülkede doğup büyümenin zor bir durum olduğunu ve kendi evlatlarına verdiğimiz değerin sorgulanması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Sivasspor maçıyla ilgili de konuşan Belözoğlu, bu maçın kendilerine verilen bir görev olduğunu ve şampiyonluk fırsatının önlerine bir kez geleceğini söyledi. Ayrıca, teknik adam olarak aldığı skandal kararlar olduğunu ve bunların sonucunda yaşanan kur kayıplarını ifade etti.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapma hedefini dile getiren Belözoğlu, Fenerbahçe'nin maddi sınırlamaları olduğunu ve bu sınırlamaların kendilerini zorladığını belirtti. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin birlik olamadığını ve diğer takımlardan farklı olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu'nun yaptığı bu açıklamalar, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı ve gelecekteki kariyerine dair merak uyandırdı.