Emre Kılınç: 'Her Sene Avrupa’da Olmayı Hedefliyoruz'

Samsunspor - Hamrun öncesi kaptandan net mesaj

Samsunspor takım kaptanlarından Emre Kılınç, Hamrun maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında her sene Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istediklerini vurguladı.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, yarın saat 20.45'te Malta temsilcisi Hamrun'u konuk edecek. Bu müsabaka öncesi Teknik Direktör Thomas Reis ile birlikte basın toplantısına katılan Emre Kılınç, soruları yanıtladı.

Kılınç, rakibin gücüne dikkat çekerek, 'Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçları da zordu. Bu maç da çok zor. Ayrıca çok önemli bir maça çıkacağız. O yüzden her maçın öneminin bilincindeyiz. Ne kadar zor olduğunun farkındayız. Üzerimizdeki baskının da farkındayız. Bizim için çok önemli bir maç. En önemli maçlardan birine çıkıyoruz. Ülkemiz için de çok önemli bir maç. O yüzden karşımızdaki rakibi küçümsemek gibi bir hata kesinlikle yapmıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kulübe katılmadan önce planlanan hedeflerin beklenenden daha hızlı hayata geçtiğini belirten Kılınç, 'Samsunspor’a gelirken başkanımız ve teknik heyetin anlattıkları çok belirleyici olmuştu. İlk sene sonrasında iyi bir form grafiği yakaladık. Geçen sene ise çok başarılı bir takımdık. Geçen seneki başarımızın herkes farkında. Bu sene ise şu ana kadar elde ettiğimiz başarı belki de başkanımızın planlarından çok daha önce gerçekleşti. 4-5 senelik bir planımız vardı. Bu plan dahilinde olduğumdan dolayı çok mutluyum' dedi.

Emre Kılınç sözlerini, 'Samsunspor ülkemizin güzide futbol şehirlerinden birisi. Zamanında daha başarılı olduğu dönemler de oldu. İnşallah bundan sonraki dönemde de her sene Avrupa’da olmayı ve bu başarı skalasını devam ettirmeye çalışacağız' diyerek tamamladı.

