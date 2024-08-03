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Emre Kılınç'ın Çene Kemiği Kırıldı

Yılport Samsunspor'un oyuncusu Emre Kılınç, antrenmanda yaşadığı kaza sonucu çene kemiğini kırdı ve ameliyat oldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:05
Emre Kılınç'ın Çene Kemiği Kırıldı

Emre Kılınç, Samsunspor'un Sol Kanat Oyuncusu

Trendyol Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç, antrenmanda yaşadığı bir çarpışma sonucu alt çene kemiğini (mandibula) kırdı.

Kazanın Detayları ve Ameliyat Süreci

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kılınç’ın çene kemiğinde kırık olduğu tespit edilmiştir. Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli oyuncunun sağlık durumu iyi. Ancak, bu durum nedeniyle Kılınç’ın, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynanacak maça katılamayacağı belirtildi.

Kılınç, bu talihsiz kazanın ardından en kısa sürede sahalara dönmeyi hedefliyor. Samsunspor camiası, Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

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