Emre Kutalmış Ateşli, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Hedefliyor

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2025 Dünya Tekvando Şampiyonasında erkekler +87 kilo kategorisinde altın madalya kazanacağına inandığını söyledi.

Hazırlık ve form durumu

Yılbaşından beri Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Emre, kampların çok verimli geçtiğini vurguladı. Seçmeler sonucunda kadroya girdiğini hatırlatan milli sporcu, olimpiyat sezonunun ardından yaşadığı geçici yorgunluğun atlatıldığını ve şu an form durumunun çok iyi olduğunu ifade etti.

Emre, Azerbaycan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini belirterek, "Bu sefer onu şampiyonluğa çevirmek istiyorum. Olmaması için bir neden yok. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu. Formuyla ilgili olarak da "Olimpiyat sezonundan çıkan sporcular genelde bir yorgunlukla karşılaşıyor. O yorgunluğun ardından bu yıl başlarında hafif sendeledim ama şu an durumum çok iyi. İnşallah altın madalyayı da getireceğim." ifadelerini kullandı.

Takım hedefleri ve yeni jenerasyon

Avrupa şampiyonu Emre, takım halinde de derece beklediklerini söyleyerek, her geçen yıl daha sağlam bir jenerasyonla ilerlediklerini belirtti. Takımın tecrübeli isimlerinden biri olduğunu, ancak halen 24 yaşında olduğunu ve takımda kendisinden daha genç sporcuların olduğunu aktardı.

İlk kez Dünya Şampiyonası'nda yarışacak sporcu arkadaşlarının da bulunduğunu kaydeden Emre, "Daha önceki turnuvalarda kendilerini test ettiler. Aslında hepsi iddialı. Kendilerine inanırlarsa, ellerinden geleni yaparlarsa onlar da başarıya ulaşacaklardır." dedi.

Olimpiyat tecrübesi ve hedefler

Paris 2024 deneyimini değerlendiren Emre, olimpiyat atmosferinin kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. "Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayalidir. Gönül isterdi ki madalyayla dönelim fakat olmadı. Yine de o atmosferi yaşamak benim için çok büyük bir gurur. Bana çok büyük tecrübeler kattı. İnşallah, bu tecrübeleri de Dünya Şampiyonası'nda kullanacağım." dedi.

Tokyo 2020 kotasını kıl payı kaçırdığını hatırlatan Emre, Paris 2024'ün ilk olimpiyatı olduğunu ve 20 yıllık hayalinin gerçekleşmesinin kendisi için büyük gurur olduğunu belirtti. Ayrıca bu şampiyonaların olimpiyatlar için ön hazırlık olduğunu, puan ve gelecek yılın Grand Prixleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Tekvando Şampiyonası için hazırlıkları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.