Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına adaylığını duyurdu. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 16 Aralık'ta Ankara'da yapılacak 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Şahin, birlik ve beraberlik içerisinde hava sporlarının gelişmesi için çalışacaklarını ifade ederken, destek mektupları için delegelere teşekkür etti. "Türkiye Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nun camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım." şeklinde sözlerini tamamladı.