Emre Sakçı Dünya 2'ncisi! Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Emre Sakçı'nın Başarısı

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama kategorisinde gümüş madalya kazandı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bu önemli organizasyonun son gününde, 50 metre kurbağalamada yarışan Emre, dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi olarak dikkat çekti.

Yarış Performansı

Yarışın ilk bölümünü önde götüren Sakçı, finalde 25.56 saniyelik derecesiyle, Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı elde etti. Bu etkileyici performans, Türkiye'nin şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamlamasına katkı sağladı.

Diğer Başarılar

Bu şampiyonada ayrıca, Kuzey Tunçelli erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya kazanarak ülkemize bir başka başarı daha kazandırdı.