EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'u Hazırlık Maçında 1-0 Yendi

Futbol Hazırlık Maçı Sonuçlandı
EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmeye devam ediyor. Dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Sivasspor, maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
Maçın Detayları
Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan karşılaşmada, Sivasspor 41. dakikada Menig'in attığı golle öne geçti. Maç boyunca başka gol atılamadı ve müsabaka Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.