Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'u Hazırlık Maçında 1-0 Yendi

Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Gole Menig imza attı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:39
EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'u Hazırlık Maçında 1-0 Yendi

Futbol Hazırlık Maçı Sonuçlandı

EMS Yapı Sivasspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmeye devam ediyor. Dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Sivasspor, maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan karşılaşmada, Sivasspor 41. dakikada Menig'in attığı golle öne geçti. Maç boyunca başka gol atılamadı ve müsabaka Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında...

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında...

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında...

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında...

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında...

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar