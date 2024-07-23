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EMS Yapı Sivasspor, Erzurumspor FK'yi Hazırlık Maçında Yendi

Sivasspor, Erzurum'daki hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:46
EMS Yapı Sivasspor, Erzurumspor FK'yi Hazırlık Maçında Yendi

EMS Yapı Sivasspor, Hazırlık Maçında Galip Geldi

Sezon hazırlıklarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da gerçekleştirdiği üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı.

Maçın Detayları

Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan maçta ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in kaydettiği golle Sivasspor, 1-0 öne geçti ve maç sonunda bu skorla galip geldi.

Gelecek Antrenman

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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