EMS Yapı Sivasspor, Erzurumspor FK'yi Hazırlık Maçında Yendi

EMS Yapı Sivasspor, Hazırlık Maçında Galip Geldi
Sezon hazırlıklarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da gerçekleştirdiği üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı.
Maçın Detayları
Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan maçta ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in kaydettiği golle Sivasspor, 1-0 öne geçti ve maç sonunda bu skorla galip geldi.
Gelecek Antrenman
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.